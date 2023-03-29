Новый двухэтажный поезд до моря запускают для волгоградцев и саратовцев

Волгоградцы в мае смогут доехать до моря на двухэтажном поезде. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, новый пассажирский состав №357/358 сообщением Уфа – Имеретинский курорт начнет курсировать в мае. Первый состав отправится из Уфы 27 мая, из Имеретинского курорта – 29 мая. Отправиться в путешествие на юг из Саратова и Волгограда на новом двухэтажном поезде можно будет с 28 мая.

В пути следования предусмотрены остановки на станциях Приволжской железной дороги в Саратовской и Волгоградской областях: Сенная, Саратов, Волгоград, Петров Вал, Котельниково.

В составе поезда – двухэтажные купейные вагоны. Современный подвижной состав оборудован системами контроля безопасности и связи, автоматизированной системой контроля посадки пассажиров, системами поддержания микроклимата и экологически чистыми туалетными комплексами.

В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств. Доступ в купе осуществляется с помощью индивидуальных магнитных ключ-карт. В одном из вагонов имеется подъемное устройство для инвалидной коляски, а также купе увеличенной площади, специально оборудованное для проезда маломобильных пассажиров. В состав поезда включен вагон-ресторан.