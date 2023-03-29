Общество

Рассвет в кровавых тонах снял житель Волгоградской области 29 марта

Общество 29.03.2023 09:05
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29.03.2023 09:05



Рассвет в необычных розово-красных оттенках снял сегодня, 28 марта житель Котово Александр Касьянов. Фото утреннего неба Александр предоставил ИА «Высота 102». 

- Встаю рано, всегда обращаю внимание на рассвет, но не помню, чтобы видел похожие картины, - поделился житель Котово. 

Действительно, на небосклоне, как на палитре художника, собрались все яркие краски. К слову, розовый рассвет говорит о том, что воздух чистый, разреженный, поэтому преломляются лучи красного спектра. Когда воздух грязный, рассвет бывает синий и мутный. 

Фото Александра Касьянова

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