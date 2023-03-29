Рассвет в кровавых тонах снял житель Волгоградской области 29 марта









Рассвет в необычных розово-красных оттенках снял сегодня, 28 марта житель Котово Александр Касьянов. Фото утреннего неба Александр предоставил ИА «Высота 102».





- Встаю рано, всегда обращаю внимание на рассвет, но не помню, чтобы видел похожие картины, - поделился житель Котово.





Действительно, на небосклоне, как на палитре художника, собрались все яркие краски. К слову, розовый рассвет говорит о том, что воздух чистый, разреженный, поэтому преломляются лучи красного спектра. Когда воздух грязный, рассвет бывает синий и мутный.





Фото Александра Касьянова