Синоптики рассказаали, когда в Волгограде снова потеплеет до +20 градусов

В Волгограде достаточно прохладная погода сохранится на протяжении еще как минимум шести суток. Об этом 28 марта сообщили в Гидрометцентре. До отметок выше +20 градусов столбики термометров в областном центре поднимутся к середине следующей недели.

Напомним, что в минувшие выходные в Волгограде воздух прогрелся до +23 градусов. Однако в понедельник, 27 марта, в региональной столице прошли дожди, а температура резко упала. В ближайшее время сильного потепления ждать не стоит, сообщают в Гидрометцентре.

Так, 29 марта в Волгограде будет пасмурно, без осадков, а температура воздуха составит не более +16 градусов. При этом сильного ветра не ожидается. В областном центре в среду будет практически полный штиль.

С вечера среды и на протяжении всего четверга в город-герое обещают дожди. В некоторых районах сильные. По ощущениям прогнозируют всего +5 градусов, а фактическая температура воздуха составит +8 градусов днем. К слову, с утра 30 марта будет немного теплей, нежели днем.

31 марта в Волгограде осадков не ожидают: облачно и +9 градусов. В первый день апреля будет на один градус теплей, но солнца не прогнозируют.

До 16 градусов тепла воздух в Волгограде прогреется лишь только 3 апреля днем. Второй день предстоящей недели обещает быть солнечным. Как результат – уже 4 апреля днем волгоградцам обещают +17 градусов, а 5-го числа – до +19 градусов тепла в тени. Не исключено, что на солнце столбики термометров снова переползут отметку +20 градусов.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»