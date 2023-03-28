Осталось дождаться сугробов: в Волгограде с помощью 14 млн рублей решили бороться со снегом

Около 14 миллионов рублей потратит МБУ «Северное» на покупку для нужд Волгограда двух снегоплавильных установок. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий лот был опубликован на сайте госзаказов 24 марта. Агрегаты, главная задача которых – переработка снега до состояния чистой воды, берутся в лизинг и должны поступить в распоряжение коммунальных служб до конца текущего года.

– В соответствии с требованиями муниципального контракта производительность каждого приобретаемого муниципалитетом снегоплавильного комплекса должна быть не менее 90 кубометров снега в час. Снежные массы, попадая в плавильную камеру, будут растапливаться при помощи горелок, затем талая вода пройдет механическую очистку, – сообщают в мэрии. – Одна из снегоплавильных установок будет обслуживать северную часть города, другая – южную.

Все заботы по доставке и установке комплексов должна будет выполнить компания-победитель аукциона. А вот расходы на обслуживание установок будет нести, согласно проекту договора, МБУ «Северное».

Отметим, что первоначальная, она же максимальная цена лота – 14 616 101,81 рублей. Эту сумму МБУ «Северное» будет выплачивать на протяжении четырех лет. Именно на этот срок и берутся установки в лизинг. При условии, что окончательная стоимость контракта сохранится на уровне 14 млн рублей, топить снег в Волгограде будут за 3,5 млн рублей ежегодно.

Отметим, что до сих пор собранный с улиц Волгограда снег совершенно бесплатно таял на спецплощадках. Однако такой метод экспертами признается неэкологичным, поскольку на почву попадают в результате вредные примеси с дорог.

Впрочем, есть мнение, что и снегоплавильные комплексы небезвредны в связи с тем, что работают на дизельном топливе. К слову, одна установка, согласно документации, в состоянии плавить порядка 90 кубометров снега в час.