Красивые и упорные: сотрудниц МЧС готовят к параду Победы в Волгограде









Девушки-спасатели готовятся во второй раз принять участие в параде Победы в Волгограде. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, на площадке ГДЮЦ прошел строевой смотр для отбора женщин из МЧС, которые пройдут торжественным маршем 9 мая.













Впервые сотрудницы ведомства приняли участие в параде Победы в составе войск волгоградского гарнизона в прошлом году.













- Отбираются наиболее отличившиеся сотрудницы чрезвычайного ведомства. Впереди несколько недель упорных тренировок, во время которых представительницы спасательного ведомства будут совершенствовать слаженность действий парадного расчёта, отрабатывать навыки строевых приёмов, а также прохождение торжественным маршем, - рассказали в ГУ МЧС России по Волгоградской области.













Сотрудники МЧС принимают участие в торжественном шествии, приуроченному Дню Победы, с 2013 года. Сотрудницы МЧС – с 2022 года. В этом году к пожарным-спасателям впервые присоединяться кадеты профильных классов МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области



