Красивые и упорные: сотрудниц МЧС готовят к параду Победы в Волгограде

Общество 26.03.2023 11:34
0
26.03.2023 11:34
Девушки-спасатели готовятся во второй раз принять участие в параде Победы в Волгограде. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, на площадке ГДЮЦ прошел строевой смотр для отбора женщин из МЧС, которые пройдут торжественным маршем 9 мая.
Впервые сотрудницы ведомства приняли участие в параде Победы в составе войск волгоградского гарнизона в прошлом году.
- Отбираются наиболее отличившиеся сотрудницы чрезвычайного ведомства. Впереди несколько недель упорных тренировок, во время которых представительницы спасательного ведомства будут совершенствовать слаженность действий парадного расчёта, отрабатывать навыки строевых приёмов, а также прохождение торжественным маршем, - рассказали в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Сотрудники МЧС принимают участие в торжественном шествии, приуроченному Дню Победы, с 2013 года. Сотрудницы МЧС – с 2022 года. В этом году к пожарным-спасателям впервые присоединяться кадеты профильных классов МЧС.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области
Экс-председатель районного суда скончалась в Волгоградской области26.03.2023 16:46
Общество 26.03.2023 16:46
В Волгограде рассмотрят претендентов на кресла председателей трех районных судов26.03.2023 14:08
Общество 26.03.2023 14:08
В Волгограде почти за полмиллиарда построят развязку над ж/д переездом26.03.2023 13:08
Общество 26.03.2023 13:08
Росстат: жители Волгоградской области стали жить на 3,26 года дольше26.03.2023 10:50
Общество 26.03.2023 10:50
В Волгограде маршрут №58 с 27 марта будет обсуживать новый перевозчик26.03.2023 09:54
Общество 26.03.2023 09:54
В мобильный пункт по набору контрактников в Камышине идут все выходные26.03.2023 09:07
Общество 26.03.2023 09:07
Под Волгоградом открыли памятную доску Герою России, ДНР и ЛНР26.03.2023 08:35
Общество 26.03.2023 08:35
В Волгограде обустроят пешеходную тропу на Мамаевом кургане26.03.2023 08:06
Общество 26.03.2023 08:06
«А ведь нас не бомбили»: жители глубинки в Волгоградской области замерили ямы на единственной дороге25.03.2023 16:17
Общество 25.03.2023 16:17
На пляже под Волгоградом девушка открыла купальный сезон 24 марта25.03.2023 14:24
Общество 25.03.2023 14:24
В Волгограде увеличили количество речных рейсов до Культбазы до 28 в неделю25.03.2023 13:06
Общество 25.03.2023 13:06
В СВО погиб Александр Деев из Камышина25.03.2023 12:31
Общество 25.03.2023 12:31
Надвигающиеся на Волгоградскую область грозы прогонят тепло25.03.2023 11:37
Общество 25.03.2023 11:37
У чиновников подгорает: райадминистрации Волгограда обяжут покосить камыш из-за пожаров25.03.2023 11:07
Общество 25.03.2023 11:07
МЧС просит волгоградцев не ездить в лес 25 марта25.03.2023 08:40
Общество 25.03.2023 08:40