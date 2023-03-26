Общество 26.03.2023 09:07
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26.03.2023 09:07
Власти Камышина в Волгоградской области, где в эти выходные работает мобильный пункт приема на службу по контракту, заявили о высоком интересе к акции у жителей этого города.
- Вчера мобильный пункт посетили более 400 человек. Акция вызвала большой интерес у камышан. Некоторые прямо на месте написали заявление на заключение контракта с Министерством обороны Российской Федерации, - сообщили в администрации Камышина. - Сегодня мобильный пункт продолжит свою работу с 9.00.
Мобильный пункт развернули на площади перед Дворцом культуры «Текстильщик». Инструкторы пункта отбора проводят информационно-разъяснительную работу со всеми желающими и дают консультации по порядку, условиям и гарантиям прохождения военной службы по контракту.
Фото: администрация Камышина / t.me
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