Общество

В мобильный пункт по набору контрактников в Камышине идут все выходные

Общество 26.03.2023 09:07
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26.03.2023 09:07



Власти Камышина в Волгоградской области, где в эти выходные работает мобильный пункт приема на службу по контракту, заявили о высоком интересе к акции у жителей этого города.
-  Вчера мобильный пункт посетили более 400 человек. Акция вызвала большой интерес у камышан. Некоторые прямо на месте написали заявление на заключение контракта с Министерством обороны Российской Федерации, - сообщили в администрации Камышина. - Сегодня мобильный пункт продолжит свою работу с 9.00.
Мобильный пункт развернули на площади перед Дворцом культуры «Текстильщик».  Инструкторы пункта отбора проводят информационно-разъяснительную работу со всеми желающими и дают консультации по порядку, условиям и гарантиям прохождения военной службы по контракту. 
Фото: администрация Камышина / t.me

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