







Власти Камышина в Волгоградской области, где в эти выходные работает мобильный пункт приема на службу по контракту, заявили о высоком интересе к акции у жителей этого города.

- Вчера мобильный пункт посетили более 400 человек. Акция вызвала большой интерес у камышан. Некоторые прямо на месте написали заявление на заключение контракта с Министерством обороны Российской Федерации, - сообщили в администрации Камышина. - Сегодня мобильный пункт продолжит свою работу с 9.00.

Мобильный пункт развернули на площади перед Дворцом культуры «Текстильщик». Инструкторы пункта отбора проводят информационно-разъяснительную работу со всеми желающими и дают консультации по порядку, условиям и гарантиям прохождения военной службы по контракту.

Фото: администрация Камышина / t.me



