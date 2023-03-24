В Волжском воспламенилась пассажирская «Газель»









Сегодня, 24 марта, у жилого дома в городе Волжский Волгоградской области загорелась пассажирская «Газель». Как сообщили в городской администрации, микроавтобус был припарковал во дворе многоквартирного дома №16 по улице Карбышева.

По предварительным данным, возгорание произошло под капотом транспортного средства. Пламя оперативно потушили, но в ходе пожара передняя часть «Газели» выгорела. Пострадавших в результате пожара нет. В настоящее время устанавливается владелец микроавтобуса.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области в свою очередь сообщили, что вызов в оперативные службы с улицы Карбышева поступил в 12:22.

- Горела грузопассажирская «Газель» 2011 года выпуска. Площадь пожара составила 7,5 кв.м. Возгорание было потушено сотрудниками 13-ой пожарно-спасательной части в 12:35. Предварительная причина возгорания - аварийный режим работы электрооборудования в моторном отсеке, - сообщили в ведомстве.

Сотрудники МЧС просят водителей во избежание таких ситуаций соблюдать правила пожарной безопасности и следить за состоянием транспортного средства.

Фото: администрация Волжского / t.me



