В Волгограде передали 10 госнаград родственникам погибших на СВО военнослужащих

Сегодня, 23 марта, в Триумфальном зале музея-панорамы«Сталинградская битва» в Волгограде состоялась церемония передачи государственных наград родственникам военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.
Как сообщили в музее-панораме, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами был передан родным капитана Литвинова Дмитрия Павловича.
Девять военнослужащих посмертно удостоены орденов Мужества:
- капитан Орлов Евгений Александрович;
- лейтенант Смирнов Геннадий Дмитриевич;
- старший прапорщик Кувакин Сергей Викторович;
- сержант Марченко Илья Владимирович;
- младший сержант Богатырев Иван Сергеевич;
- рядовой Хачатрян Гурген Рубикович;
- рядовой Афанасьев Артем Геннадьевич;
- рядовой Шафиков Даниил Дмитриевич;
- рядовой Тарбушин Геннадий Михайлович.
Госнаграды родственникам передали военный комиссар Волгоградской области Андрей Летунов и заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов. В торжественном траурном мероприятии приняли участие представители общественности, духовенства, ветеранских и молодежных патриотических организаций.
Фото: ИА «Высота 102» / музей-панорама «Сталинградская битва»