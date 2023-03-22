Общество

«Чем ниже заработок, тем труднее»: больше половины волгоградцев не откажутся от iPhone ради работы

Общество 22.03.2023 14:35
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22.03.2023 14:35



В Волгограде один из трех горожан моложе 34 лет лучше откажутся от работы, чем от iPhone. В общей сложности отказаться от этого американского гаджета готовы только 49% его владельцев в Волгограде. Такой результат показал проведенный сервисом SuperJob опрос владельцев смартфонов Apple. Он проводился 20-21 марта текущего года. Горожан спрашивали, готовы ли они отказаться от таких телефонов, если это будет одним из условий трудоустройства.
Поводом для этого исследования послужила статья в «Коммерсантъ» о том, что ряду чиновников рекомендовали до 1 апреля поменять телефоны iPhone на смартфоны других марок и с другой операционной системой. Такие рекомендации, по данным издания, получили сотрудники внутриполитического блока администрации президента и чиновники региональных внутриполитических блоков.
49% владельцы iPhone в Волгограде заявили, что откажутся от гаджета, если так будет нужно. Категорически против такого условия высказался каждый пятый опрошенный.
Примечательно, что владельцы американских телефонов с зарплатой от 80 тысяч рублей откажутся от этой техники менее болезненно, чем те, кто зарабатывается меньше. Таких горожан 52% и 45% соответственно.
Возраст и пол также имеют значение. От смартфона iPhone готовы отказаться ради работы только 30% женщин. Среди мужчин этот показатель выше - 68%. Более взрослые горожане также легче расстаются с техникой, чем те, кому меньше 34 лет.
 

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