Запись на прием к онкологам в рамках акции Волгоградского областного клинического онкологического диспансера «День женского здоровья» досрочно прекращена в Волгограде и Волжском. Как пояснили ИА «Высота 102» в облкомздраве, количество желающих попасть на осмотры в онкодиспансеры Волгограда и Волжского оказалось столь велико, что буквально в первый день запись была полностью сформирована ввиду ограниченного количества мест. В настоящее время запись продолжает действовать для женщин, которые хотят пройти обследование в филиале волгоградского онкодиспансера в Урюпинске.

Напомним, акция «День женского здоровья» пройдет в Волгоградской области 25 марта с 09:00 до 14:00 в волгоградском областном онкологическом диспансере, а также в его филиалах в Волжском и в Урюпинске. Женщины могут обследоваться у маммолога, сделать УЗИ и флюрографию по показаниям, сдать анализы на онкоцитологию.

Прием проводится строго по предварительной записи.

Телефон для записи на осмотр в Урюпинске 8 (84442) 4-41-50 (с 12:00 до 15:00) действует до 20:00 24 марта.

В комитете здравоохранения Волгоградской области напоминают, что пройти обследование можно бесплатно в сети центров амбулаторной онкологической помощи в медучреждениях региона.