Надо учить китайский. В Волгограде новую школу предлагают назвать в честь Мао Цзэдуна









Депутат Волгоградской областной думы Руслан Шарифов на фоне визита в Москву китайского лидера Си Цзиньпина предложил назвать школу или улицу в Волгограде в честь «вождя китайской революции» Мао Цзэдуна.

– Я считаю, что улицу или школу в Волгограде нужно назвать в честь Мао Цзэдуна. В современном Китае из идейного наследия Мао более всего используется концепция «новой демократии», обосновывающая существование смешанной экономики — «социализма с китайской спецификой». Модели, как показывает практика, чрезвычайно успешной, к тому же, сложившейся под влиянием наших родных марксизма-ленинизма, сталинизма, – написал депутат в своем Telegram-канале. – Кроме того, присвоение школе имени Мао Цзэдуна может стать поводом для открытия классов с изучением китайского языка. По моему мнению, такая необходимость давно назрела – в мире полно других востребованных иностранных языков, помимо английского.

Волгоградский депутат поясняет, что Россия и Китай экономически и культурно становятся все ближе и ближе друг к другу. У Волгограда три города-побратима в Китае - Цзилинь, Чэнду и Цюйцзин.

– Считаю, что в Волгограде давно пора посвятить нашим китайским товарищам улицу – например, в строящемся микрорайоне «Родниковая Долина». Или школу – в ближайшее время планируются к сдаче школа на тысячу мест в Ворошиловском районе по улице Кузнецкой и две в Дзержинском районе - по Шекснинской и Кортоева, – рассуждает Шарифов.

Напомним, что в Москве с трехдневным визитом находится председатель КНР Си Цзиньпин. Это его первая зарубежная поездка после переизбрания в третий раз на пост главы государства.



