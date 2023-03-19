Врачи сообщили о состоянии пострадавших в смертельном ДТП в Волгоградской области

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили подробности о состоянии пострадавших в смертельном ДТП подростков и женщины. Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что в больнице скончался 36-летний водитель иномарки Hyundai Solaris, выехавший на встречную полосу на трассе в Киквидзенском районе Волгоградской области.

— Двое детей в возрасте 8-ми и 11-ти лет переведены для дальнейшего лечения в больницу № 7 Волгограда, — пояснили в облздраве. — 13-летний подросток после оперативного вмешательства находится в реанимационном отделении. Врачи оценивают его состояние, как состояние стабильно тяжелое.

Уточняется, что 40-летняя женщина продолжает лечение в травматологическом отделении в состоянии средней степени тяжести.

— 36-летний мужчина, поступивший в тяжелом состоянии, скончался, несмотря на усилия врачей, — добавили в профильном комитете.

Напомним, что 18 марта, по предварительным данным областного главка МВД, в Киквидзенском районе на автодороге Самойловка — Шумилинская — Александровка столкнулись Hyundai Solaris и Kia Rio. 36-летний водитель Hyundai потерял управление и выехал на встречную полосу движения. В результате аварии 61-летний водитель Kia скончался на месте ДТП.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области