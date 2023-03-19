Общество

Умер второй водитель после лобового ДТП в Волгоградской области

Общество 19.03.2023 10:29
0
19.03.2023 10:29


В больнице после лобового ДТП скончался 36-летний водитель иномарки Hyundai Solaris, который накануне примерно в 12.15 выехал на «встречку», потеряв управление на трассе в Киквидзенском районе Волгоградской области. 

— По предварительной информации, 36-летний водитель за рулем автомашины Hyundai Solaris двигался по автодороге Самойловка — Шумилинская — Александровка, — пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В километре от села Мачеха водитель потерял управление, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Kia Rio под управлением 61-летнего водителя.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии водитель Kia Rio от полученных травм скончался на месте. Водителя Hyundai Solaris госпитализировали. От полученных травм он скончался в больнице.

— 40-летнюю женщину и трое несовершеннолетних в возрасте 13-ти, 11-ти и 8-ми лет, являющихся пассажирами Hyundai Solaris и 51-летнюю пассажирку Kia Rio доставили в медучреждение, — добавили в областном главке МВД.  

Предварительно, в комитете здравоохранения Волгоградской области информировали, что состояние детей и женщины врачи оценивают как средней степени тяжести, а мужчина находился в стабильном тяжелом состоянии. О второй пострадавшей не сообщалось. 

В облздраве уточнили, что после стабилизации состояния пациентов переводят в Михайловскую ЦРБ для дальнейшего лечения. 

Редакция ИА «Высота 102» направила запрос в профильный комитет об актуальном состоянии пострадавших в аварии. 

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.03.2023 12:42
Общество 19.03.2023 12:42
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2023 11:54
Общество 19.03.2023 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2023 09:23
Общество 19.03.2023 09:23
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2023 08:27
Общество 19.03.2023 08:27
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2023 08:03
Общество 19.03.2023 08:03
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2023 20:08
Общество 18.03.2023 20:08
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2023 18:35
Общество 18.03.2023 18:35
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2023 15:54
Общество 18.03.2023 15:54
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2023 14:34
Общество 18.03.2023 14:34
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2023 13:01
Общество 18.03.2023 13:01
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2023 11:50
Общество 18.03.2023 11:50
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2023 10:50
Общество 18.03.2023 10:50
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2023 10:29
Общество 18.03.2023 10:29
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2023 09:17
Общество 18.03.2023 09:17
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.03.2023 09:01
Общество 18.03.2023 09:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:42
Больше не «ласковый»?: инфекционист рассказала, как не пропустить убийственный гепатит ССмотреть фотографии
11:54
«Как вы тут живете?»: в Волгограде УК «Тандем» неделю ищет причину подтопления дома без подвалаСмотреть фотографии
10:29
Умер второй водитель после лобового ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:27
В Волгоградской области простились с погибшим на Украине Иваном ЧиботэСмотреть фотографии
08:03
Волгоградцам рассказали о самом теплом дне новой неделиСмотреть фотографии
07:18
«Мы будто в трущобах»: жители трех районов Волгограда пожаловались на мусорный беспределСмотреть фотографии
21:19
Волгоградские гандболистки минимально уступили лидеру чемпионата - 28:31Смотреть фотографии
21:09
В Волгограде двое юношей украли с ливневых колодцев 14 решетокСмотреть фотографии
20:48
«Душили ремнем и били домкратом»: двоих волгоградцев осудили за спланированное нападение на таксистаСмотреть фотографии
20:08
Перевозчика на обслуживание 11 дачных маршрутов ищут в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:17
На футболе в Волгограде двоих болельщиков задержала полицияСмотреть фотографии
18:35
«Не закапываем их в огороде»: где в Волгограде примут старые батарейкиСмотреть фотографии
17:50
В Волжском иномарка врезалась в столб на залитой маслом дорогеСмотреть фотографии
16:55
Взрослые и дети пострадали в крупном ДТП под Волгоградом, есть погибшиеСмотреть фотографии
16:32
«Ну могут же, если захотят»: волгоградский «Ротор» одержал желанную победу над «Легионом» - 2:0Смотреть фотографии
15:54
Юрту кочевников развернули в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
15:12
Путин подписал закон о наказании за дискредитацию участвующих в СВО добровольцевСмотреть фотографии
14:34
В ЦКЗ Волгограда прозвучит забытая миром симфония польского композитораСмотреть фотографии
13:01
Разбор полетов: волгоградцы за год написали 12 тысяч жалоб в госжилинспекциюСмотреть фотографии
11:50
Первый общегородской субботник в Волгограде пройдет 8 апреляСмотреть фотографии
10:50
Волгоградцы жалуются на сбои в работе мобильного приложения «ВКонтакте»Смотреть фотографии
10:29
«Страх и ужас он приносит людям»: в Волгограде на Тулака продолжает рассыпаться памятник русскому революционеруСмотреть фотографии
10:18
Тело рыбака достали из водохранилища у СНТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде семейная ссора из-за власти и денег закончилась поножовщинойСмотреть фотографии
09:49
Волгоградец на электроскутере сбил пенсионеркуСмотреть фотографии
09:17
50 сотрудников Концессий тепло- и водоснабжения отмечены наградами за успешный трудСмотреть фотографии
09:01
«Молодой десант» из Волгограда просит власти не утилизировать АПЛ «Дмитрий Донской»Смотреть фотографии
08:34
Жителям Волгограда и области в выходные обещают +15 и дождьСмотреть фотографии
07:57
В Волгограде вручили мандаты новому составу наблюдателей за тюрьмамиСмотреть фотографии
21:53
В ЦПКиО Волгограда 17 марта запустили свадебную карусельСмотреть фотографии
 