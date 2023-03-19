Умер второй водитель после лобового ДТП в Волгоградской области

В больнице после лобового ДТП скончался 36-летний водитель иномарки Hyundai Solaris, который накануне примерно в 12.15 выехал на «встречку», потеряв управление на трассе в Киквидзенском районе Волгоградской области.

— По предварительной информации, 36-летний водитель за рулем автомашины Hyundai Solaris двигался по автодороге Самойловка — Шумилинская — Александровка, — пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В километре от села Мачеха водитель потерял управление, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Kia Rio под управлением 61-летнего водителя.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии водитель Kia Rio от полученных травм скончался на месте. Водителя Hyundai Solaris госпитализировали. От полученных травм он скончался в больнице.

— 40-летнюю женщину и трое несовершеннолетних в возрасте 13-ти, 11-ти и 8-ми лет, являющихся пассажирами Hyundai Solaris и 51-летнюю пассажирку Kia Rio доставили в медучреждение, — добавили в областном главке МВД.

Предварительно, в комитете здравоохранения Волгоградской области информировали, что состояние детей и женщины врачи оценивают как средней степени тяжести, а мужчина находился в стабильном тяжелом состоянии. О второй пострадавшей не сообщалось.

В облздраве уточнили, что после стабилизации состояния пациентов переводят в Михайловскую ЦРБ для дальнейшего лечения.

Редакция ИА «Высота 102» направила запрос в профильный комитет об актуальном состоянии пострадавших в аварии.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области