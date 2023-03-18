Тело рыбака достали из водохранилища у СНТ в Волгограде









Сотрудники службы спасения обнаружили у берега Варваровского водохранилища в Волгограде тело 58-летнего рыбака.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, мужчина ушел порыбачить, но случилась трагедия. Весенний лед не выдержал веса мужчины, он провалился. Самостоятельно выбраться рыбак не смог.

Сообщение об этом происшествии поступило в полицию Советского района Волгограда в пятницу, 17 марта. Мужчина провалился под лед примерно в 50 метрах от берега. Это произошло вблизи СНТ «Горнополянец».

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



