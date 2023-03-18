Тело рыбака достали из водохранилища у СНТ в Волгограде

Происшествия 18.03.2023 10:18
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18.03.2023 10:18
Сотрудники службы спасения обнаружили у берега Варваровского водохранилища в Волгограде тело 58-летнего рыбака.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, мужчина ушел порыбачить, но случилась трагедия. Весенний лед не выдержал веса мужчины, он провалился. Самостоятельно выбраться рыбак не смог.
Сообщение об этом происшествии поступило в полицию Советского района Волгограда в пятницу, 17 марта. Мужчина провалился под лед примерно в 50 метрах от берега. Это произошло вблизи СНТ «Горнополянец».
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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