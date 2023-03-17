В массовом ДТП под Москвой погибли жена и сын волгоградского экс-чиновника

Трагическое происшествие, случившееся в Московской области накануне, унесло жизни пяти человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прокуратуру Московской области и ГУ МВД по Московскому региону, смертельная авария произошла 16 марта в 14.10 на 132-м километре автодороги Р-22 «Каспий».

– Водитель автомобиля Nissan Almera выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с двумя легковыми автомобилями. В результате происшествия 5 человек погибли, 4 пострадавших с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, – говорится в сообщении прокуратуры Московской области.

В социальных сетях сообщается, что семья Стекольниковых из Волгоградской области передвигалась в автомобиле Audi. В результате лобового столкновения находившиеся в салоне иномарки женщина и молодой мужчина скончались на месте.

– В Кашире столкнулись три легковушки, два автомобиля ехали в сторону Москвы, один – в сторону области, - говорится в сообщении группы Видно Город VK.com. – В первой аварии столкнулись Audi и Volvo. Семья Стекольниковых ехала на «немце», и от их автомобиля почти ничего не осталось. 58-летняя женщина и 33-летний сын погибли, глава семейства, в прошлом заместитель главы Суровикинского района госпитализирован.

Валерий Стекольников в должности бывшего заместителя главы Суровикинского района отвечал за экономику. В администрации Суровикинского района корреспонденту ИА «Высота 102» заявили, что Валерий Стекольников уже давно не работает в структуре органа местного самоуправления.

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