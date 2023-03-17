В Волгограде полтора километра проспекта Жукова впервые за 7 лет приводят в порядок

В Дзержинском районе Волгограда на проспекте Жукова в границах от улицы Джаныбековской до улицы Хорошева начался дорожный ремонт. Отрезок оживленной магистрали протяженностью в полтора километра приведут в порядок впервые за семь лет. Последний раз дорожное полотно на этом участке проспекта обновляли в 2015 году.

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По сведениям мэрии, подрядная компания приступила к работам сразу после установления в Волгограде теплой сухой погоды. Основные работы ведутся на проспекте Жукова в ночное время. Укладывать асфальт здесь начнут сразу после того, как температура воздуха днем и ночью будет не ниже ноля.

– С установлением стабильно положительных значений температуры наружного воздуха рабочие приступят к работам с асфальтобетоном: в полном соответствии с применяемой в последние годы технологией на подготовленное основание будет уложено двухслойное полотно из современного щебеночно-матичного асфальтобетона, – сообщают в администрации Волгограда. – Обновлению также подлежит покрытие в остановочных и парковочных карманах, а также бортовой камень и тротуары.

В профильном департаменте горадмина уточняют, что за семь лет, минувших с 2015 года, из-за высокого трафика на ряде участков одной из основных городских магистралей образовались дефекты. Из-за этого дорожное полотно перестало соответствовать нормативам.

– Начатые в 2023 году работы позволят вернуть дорогу по проспекту Жукова в перечень объектов, полностью отвечающих требованиям ГОСТа, – уверены в мэрии.

Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102"