Общество

В Волгограде полтора километра проспекта Жукова впервые за 7 лет приводят в порядок

Общество 17.03.2023 13:39
0
17.03.2023 13:39


В Дзержинском районе Волгограда на проспекте Жукова в границах от улицы Джаныбековской до улицы Хорошева начался дорожный ремонт. Отрезок оживленной магистрали протяженностью в полтора километра приведут в порядок впервые за семь лет. Последний раз дорожное полотно на этом участке проспекта обновляли в 2015 году. 

По сведениям мэрии, подрядная компания приступила к работам сразу после установления в Волгограде теплой сухой погоды. Основные работы ведутся на проспекте Жукова в ночное время. Укладывать асфальт здесь начнут сразу после того, как температура воздуха днем и ночью будет  не ниже ноля. 

– С установлением стабильно положительных значений температуры наружного воздуха рабочие приступят к работам с асфальтобетоном: в полном соответствии с применяемой в последние годы технологией на подготовленное основание будет уложено двухслойное полотно из современного щебеночно-матичного асфальтобетона, –  сообщают в администрации Волгограда. – Обновлению также подлежит покрытие в остановочных и парковочных карманах, а также бортовой камень и тротуары.

В профильном департаменте горадмина уточняют, что за семь лет, минувших с 2015 года, из-за высокого трафика на ряде участков одной из основных городских магистралей образовались дефекты. Из-за этого дорожное полотно перестало соответствовать нормативам. 

– Начатые в 2023 году работы позволят вернуть дорогу по проспекту Жукова в перечень объектов, полностью отвечающих требованиям ГОСТа, – уверены в мэрии. 

Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102"

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.03.2023 15:45
Общество 17.03.2023 15:45
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2023 15:12
Общество 17.03.2023 15:12
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2023 11:41
Общество 17.03.2023 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2023 11:39
Общество 17.03.2023 11:39
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.03.2023 11:20
Общество 17.03.2023 11:20
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2023 10:05
Общество 17.03.2023 10:05
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2023 09:34
Общество 17.03.2023 09:34
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.03.2023 09:34
Общество 17.03.2023 09:34
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2023 09:05
Общество 17.03.2023 09:05
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2023 08:10
Общество 17.03.2023 08:10
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2023 06:01
Общество 17.03.2023 06:01
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2023 22:19
Общество 16.03.2023 22:19
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2023 20:52
Общество 16.03.2023 20:52
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2023 20:19
Общество 16.03.2023 20:19
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2023 19:48
Общество 16.03.2023 19:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:53
"Динамо-Синара" и "Каустик" примут соперников в Волгограде 18 мартаСмотреть фотографии
15:45
«Легковушка не проедет»: в Волгоградской области на видео попала затопленная Доном дорогаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:12
Мишустин: жителей осажденного Сталинграда приравняют к ветеранам ВОВСмотреть фотографии
15:06
В Котово на скандальной дороге высадился десант из следователей и экспертовСмотреть фотографии
14:59
Волгоградский электромеханический завод избежал банкротства, погасив долгСмотреть фотографии
14:56
На севере Волгограда строитель сорвался с высоты 12 метровСмотреть фотографии
14:39
В массовом ДТП под Москвой погибли жена и сын волгоградского экс-чиновникаСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде из-за ДТП изменили движение троллейбуса № 9Смотреть фотографии
13:39
В Волгограде полтора километра проспекта Жукова впервые за 7 лет приводят в порядокСмотреть фотографии
13:16
Жилой комплекс «Новый Свет» от «Синара-Девелопмент» получил «серебро» в премии новостроек «Топ ЖК-2023»Смотреть фотографии
13:04
В Волгоградской области к подтопленным домам для детей-сирот построят дорогуСмотреть фотографии
12:32
35 ударов ножом и попытка побега: СК поставил точку в деле о расправе кикбоксера Григоряна над 29-летней волжанкойСмотреть фотографии
12:01
В аэропорту Волгограда совершил экстренную посадку самолет из МинводСмотреть фотографии
11:41
Ж/д переезд в Волгоградской области переведут в ручное управление 20 мартаСмотреть фотографии
11:39
При поддержке ЕвроХима начата работа над созданием второй очереди парка «Аксайская Дубрава»Смотреть фотографии
11:20
В Волгограде к 2026 году за 430 миллионов отремонтируют мост на 3-й ПродольнойСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде изменили график движения трамвайного маршрута № 11Смотреть фотографии
11:09
Верховный суд РФ обязал сменить похабное название сети суши по иску Волгоградского УФАССмотреть фотографии
11:07
Волгоградец чудом выжил после страшного кульбита на «ВАЗе»: видео ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
10:45
Ущерб на десятки миллионов: ГУ МВД возбудило уголовное дело по факту порчи земли в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:42
В Волгоградской области в ДТП с перевертышем погиб мужчинаСмотреть фотографии
10:08
Цифровизация школ: двухсотая публикация от журналистов Юга отметила успехи федерального проектаСмотреть фотографии
10:05
Девятую годовщину Крымской весны в Волгоградской области отметят в мини-форматеСмотреть фотографии
10:02
В Волгоградской области иномарка влетела в столб. Есть погибшийСмотреть фотографииCмотреть видео
09:34
Волгоградцев приглашают на выставку-ярмарку «Неделя Великого поста»Смотреть фотографии
09:34
В Севастополе увековечат имя Героя России из Волгоградской области Алексея НагинаСмотреть фотографии
09:05
На полигоне Прудбой Волгоградской области снайперы поразили цели на расстоянии 1,5 кмСмотреть фотографии
08:10
В Волгограде проснулся первый клещ и уже укусил человекаСмотреть фотографии
06:36
«Так вот откуда этот хлам!»: волгоградцы разгадали тайну рождения мусорных завалов на улицахСмотреть фотографииCмотреть видео
06:01
В Волгоградской области опубликовали календарь охотника на 2023 годСмотреть фотографии
 