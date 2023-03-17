Девятую годовщину Крымской весны в Волгоградской области отметят в мини-формате

В Волгоградской области сегодня, 17 марта, стартовали мероприятия, посвященные девятой годовщине присоединения Крыма к России. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, несмотря на то, что в регионе не будет масштабного празднования, в Волгограде, Михайловке и Камышине запланированы концерты, викторины, творческие встречи, кинопоказы, экскурсии и выставки как в онлайн, так и в очном формате.

Так, в Волгограде состоятся видеолектории и кинопоказы в школах искусства, в городских библиотеках, в музеях и в домах культуры. В некоторых районах города-героя пройдут акции «Россия-Крым! Мы вместе!». Такое мероприятие состоится уже завтра, 18 марта в 10 часов утра в сквере имени Саши Филиппова в Ворошиловском районе. В МБУК «21 век» в Дзержинском районе и во дворце культуры Тракторозаводского района в этот же день пройдут концерты, посвященные Крымской весне с участием волгоградских коллективов.

В Камышине в 13-00 часов в субботу запланирована акция «Крымская весна» на площади перед МБУ ДК «Текстильщик». А в Михайловке в МБУ «Городской дворец культуры» на площади Конституции 18 марта в 12-00 ч. стартует торжественное мероприятие, посвященное Дню воссоединения России и Крыма.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что этой весной в Волгограде по случаю памятной даты не общегородских массовых торжеств. Такое решение было принято на высоком уровне и продиктовано, вероятнее всего, необходимостью соблюдения повышенных мер безопасности.

Напомним, 16 марта 2014 года прошел референдум, в ходе которого подавляющее большинство жителей Крыма (97%) и 95% жителей Севастополя высказались за присоединение к России.