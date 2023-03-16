В Волгограде годовщину воссоединения с Крымом отметят без митинга

В 2023 году в России отметят очередную годовщину воссоединения с Крымом. Как стало известно ИА «Высота 102», этой весной в Волгограде по случаю памятной даты не запланировано никаких массовых торжеств. Напомним, ранее 18 марта в городе-герое ежегодно проходили митинги и концерты.

– В этом году никаких общегородских мероприятий в Волгограде не предусмотрено, – сообщил информагентству источник, близкий к администрации региона. – Не будет массовых мероприятий и в районах Волгоградской области. Такое решение было принято на высоком уровне и продиктовано, вероятнее всего, необходимостью соблюдения повышенных мер безопасности.

Уточняется, что девятую годовщину волгоградцы все-таки отметят, но проходить мероприятия будут в отдельных коллективах, а также в социальных сетях.

Напомним, что 16 марта 2014 года прошел референдум, в ходе которого подавляющее большинство жителей Крыма (97%) и 95% жителей Севастополя высказались за присоединение к России. На сегодня события девятилетней давности уже описаны в отечественных учебниках по истории под названием «Крымская весна».