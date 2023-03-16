Чиновников обязали осветить четыре улицы в городе Камышине









Администрацию города Камышина Волгоградской области суд обязал обеспечить освещение на нескольких улицах. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, с иском в Камышинский городской суд надзорный орган отправился по итогам проверки соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения и благоустройства территорий общего пользования.





В ходе проверки было установлено, что на улицах Железнодорожная, Металлистов, Строительная и Литейная вообще отсутствует какое-либо освещение.





Решением городского суда исковые требования прокурора удовлетворены. На орган местного самоуправления возложена обязанность устранить нарушения в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.



