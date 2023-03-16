Чиновников обязали осветить четыре улицы в городе Камышине

Общество 16.03.2023 15:55
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16.03.2023 15:55
Администрацию города Камышина Волгоградской области суд обязал обеспечить освещение на нескольких улицах. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, с иском в Камышинский городской суд надзорный орган отправился по итогам проверки соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения и благоустройства территорий общего пользования.
В ходе проверки было установлено, что на улицах Железнодорожная, Металлистов, Строительная и Литейная вообще отсутствует какое-либо освещение.
Решением городского суда исковые требования прокурора удовлетворены. На орган местного самоуправления возложена обязанность устранить нарушения в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.
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