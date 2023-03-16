«Схватился за столб и умер»: в Волжском мгновенная смерть мужчины попала на видео

В Волжском Волгоградкой области камеры видеонаблюдения сняли трагический момент ухода из жизни пожилого мужчины. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, драма произошла 14 марта на улице Карбышева около дома №59. На кадрах видно, как прохожий подходит к переходу, но перейти дорогу он уже не смог. Мужчина еле дошел до светофора, обхватил опору, и тут же упал.

На помощь к пенсионеру бросились другие прохожие, которые вызвали скорую помощь. Однако медикам оставалось лишь констатировать смерть волжанина.

Как пояснили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, умершему прохожему было 77 лет. При жизни он страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями. На теле признаков насильственной смерти нет, организована проверка, пояснили в ведомстве.

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