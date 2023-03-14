В Волгограде пропал пенсионер с синей спортивной сумкой









Родственники и волонтеры разыскивают в Волгограде 76-летнего Анатолия Моисеенко, который вышел из дома и бесследно исчез.

- С 13 марта 2023 года его местонахождение неизвестно, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Приметы мужчины: рост 175 см, худощавого телосложения, седые волосы, серо-голубые глаза.

В момент пропажи был одет в зимнюю куртку серо-зеленого цвета, серые брюки и черную вязанную шапку с белым орнаментом, на ногах - черные ботинки. У пенсионера была синяя спортивная сумка.

Для поиска мужчины требуется помощь волонтеров. Если кто видел этого человека, то сообщите информацию координатору Наталье по телефону: 89061679444 или на горячую линию по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Фото: lizaalert.org



