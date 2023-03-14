В Волгограде пропал пенсионер с синей спортивной сумкой

Общество 14.03.2023 17:48
0
14.03.2023 17:48
Родственники и волонтеры разыскивают в Волгограде 76-летнего Анатолия Моисеенко, который вышел из дома и бесследно исчез.
- С 13 марта 2023 года его местонахождение неизвестно, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Приметы мужчины: рост 175 см, худощавого телосложения, седые волосы, серо-голубые глаза.
В момент пропажи был одет в зимнюю куртку серо-зеленого цвета, серые брюки и черную вязанную шапку с белым орнаментом, на ногах - черные ботинки. У пенсионера была синяя спортивная сумка.
Для поиска мужчины требуется помощь волонтеров. Если кто видел этого человека, то сообщите информацию координатору Наталье по телефону: 89061679444 или на горячую линию по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: lizaalert.org
«Пробки будут до Калмыкии»: жители юга Волгограда требуют ликвидировать дорожные заторы из-за ремонта мостов14.03.2023 18:31
Общество 14.03.2023 18:31
Банк «Открытие»: 56% жителей ЮФО считают, что инвестиции в фондовый рынок могут приносить доход14.03.2023 17:45
Общество 14.03.2023 17:45
В поликлинике №3 Волгограда начальника отдела наказали за электронную волокиту14.03.2023 17:15
Общество 14.03.2023 17:15
Но это не всё: в Волгограде снесли забор, скрывавший могилу защитников Сталинграда14.03.2023 16:18
Общество 14.03.2023 16:18
В Волгограде с 20 марта появится новая остановка электрички14.03.2023 16:04
Общество 14.03.2023 16:04
На Украине погиб житель Волгоградской области Александр Страхов14.03.2023 15:29
Общество 14.03.2023 15:29
В Санкт-Петербурге будут продавать одежду волгоградского бренда14.03.2023 14:53
Общество 14.03.2023 14:53
Бочаров передал Золотую Звезду Героя России матери Ивана Реховского14.03.2023 12:29
Общество 14.03.2023 12:29
В Волгоградской области родителям и детям погибших в СВО назначили пособия14.03.2023 12:12
Общество 14.03.2023 12:12
Сады Придонья обустроили аудитории нового формата для студентов ВолГАУ14.03.2023 11:46
Общество 14.03.2023 11:46
Волгоградцам рассказали, как уменьшить плату за ОДН14.03.2023 11:18
Общество 14.03.2023 11:18
Машины химической разведки применят в Волгоградской области14.03.2023 09:49
Общество 14.03.2023 09:49
На Гремячинском ГОКе прошли учения Главного управления МЧС14.03.2023 09:45
Общество 14.03.2023 09:45
Утренние туманы и ночные заморозки придут в Волгоградскую область13.03.2023 21:00
Общество 13.03.2023 21:00
В Волгоградской области похоронили 57-летнего судью в отставке13.03.2023 20:28
Общество 13.03.2023 20:28