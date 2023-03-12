Тянут-потянут, вытянуть не могут. В Волгограде на закрытом на ремонт мосту иномарка влетела в яму

В Красноармейском районе Волгограда иномарка попала в яму на закрытом для реконструкции Марийском путепроводе. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, машину тянули из «плена», как репку в известной сказке, несколько человек.

— Мост на Марийской перекрыт в связи с ремонтом. Остался только проезд для трамвая. Чтобы не ездили автомобили, поставили ограждение и немного вырыли ров, но некоторых и это не останавливает. Машина заехала туда и не смогла выехать, — рассказала автор видео.

Ранее местные власти сообщали о перекрытии Марийского путепровода с 1 марта. Уточнялось, что трамваи и пешеходы смогут передвигаться по мосту в привычном режиме, а автолюбителям на время капремонта предложили воспользоваться объездами по улицам Удмуртской и Фадеева.

Видео: Екатерина Каширскайя