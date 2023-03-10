Волгоградские приставы присмотрели участок в Чечне в счет погашения долга









Судебные приставы в Волгоградской области решили обратить к взысканию в счет погашения задолженности по штрафу земельный участок, расположенный в Чеченской республике.

Как сообщили в ГУФССП по региону, сотрудники Октябрьского районного отделения судебных приставов взыскивали с местного жителя 30 тысяч рублей, которые ему назначили в качестве административного наказания за управление автомобилем в состоянии опьянения. Однако должник не хотел добровольно оплачивать штраф и по месту регистрации не появлялся. Приставы выяснили, что в собственности мужчины находится земельный участок, расположенный в одном из сел Чеченской республики.

- Судебный пристав-исполнитель Октябрьского районного отделения направил в Грозненский районный суд исковое заявление об обращении взыскания на данное имущество, которое было удовлетворено. Чтобы сохранить земельный участок, мужчина выплатил всю сумму долга вместе с исполнительским сбором, - рассказали в управлении.



