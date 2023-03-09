Волгоградке отказали в пособии на детей из-за доходов несуществующего мужа

Общество 09.03.2023 17:34
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09.03.2023 17:34
Прокуратура Кировского района Волгограда отстояла права местной жительницы, которой соцзащита отказала в выплате пособий на детей. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, после вмешательства надзорного ведомства женщине выплачено более 150 тысяч рублей.
В ходе проверки поступившей в прокуратуру жалобы было установлено, что мать двоих детей обратилась по вопросу предоставления ежемесячной выплаты на детей в ГКУ «Центр социальной защиты населения по Кировскому району г.Волгограда», но ей было отказано. В соцзащите пришли к выводу, что среднедушевой доход семьи превышал установленный размер, поэтому пособия не положены.
- При этом расчет совокупного дохода семьи был произведен с учетом доходов, полученных мужем заявительницы. В то же время в расчетном периоде женщина в браке не состояла, в связи с чем заработок супруга не мог приниматься во внимание при расчете среднедушевого дохода семьи, - пояснила Черединина.
В адрес руководства ГКУ ЦСЗН внесено представление об устранении выявленных нарушений. В результате женщине детские пособия выплатили.
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