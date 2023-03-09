Приложение Яндекс Go заработало в Волгограде после сбоя

Общество 09.03.2023 15:36
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09.03.2023 15:36
Мобильное приложение компании «Яндекс», связанное с транспортировкой и доставкой, снова заработало в Волгограде.
- Наши специалисты восстановили доступ к Яндекс Go – сейчас снова можно заказать такси и еду. Мы понимаем, что многие столкнулись с трудностями оформления заказа и приносим свои извинения за неудобства. Партнерам будут оказаны меры поддержки в связи с временной недоступностью сервиса, - сообщили ИА «Высота 102» в компании.
Напомним, что сегодня, 9 марта, произошел сбой в работе приложения «Яндекс.Такси». При попытке воспользоваться сервисом на экране появлялось выделенное красным сообщение: «Ошибка сервера. Мы уже исправляем ситуацию». В настоящее время такого предупреждения больше нет.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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