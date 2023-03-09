В волгоградских магазинах нашли некачественный хлеб





В Волгоградской области сотрудники Роспотребнадзора проверяют качество и безопасность хлебобулочных изделий, которые поступают на продажу населению.

Как сообщили в территориальном управлении, в 2022 году было исследовано свыше 90 проб хлебобулочных изделий, из них только одна проба не соответствовала установленным требованиям по физико-химических показателям.

Специалисты поясняют, что качество хлеба зависит от рецептуры, выполнения технологического регламента и условий хранения.

- Увеличение влажности, повышение кислотности и понижение пористости ухудшают не только органолептические показатели хлеба, но также его перевариваемость и степень усвояемости полезных веществ, - рассказали в территориальном управлении Роспотребнадзора. - Категорически запрещается употреблять в пищу хлеб, на котором появилась хотя бы немного плесени торты и пирожные с истекшим сроком годности.

Фото из архива ИА «Высота 102»