В волгоградских магазинах нашли некачественный хлеб

Общество 09.03.2023 09:33
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09.03.2023 09:33
В Волгоградской области сотрудники Роспотребнадзора проверяют качество и безопасность хлебобулочных изделий, которые поступают на продажу населению.
Как сообщили в территориальном управлении, в 2022 году было исследовано свыше 90 проб хлебобулочных изделий, из них только одна проба не соответствовала установленным требованиям по физико-химических показателям.
Специалисты поясняют, что качество хлеба зависит от рецептуры, выполнения технологического регламента и условий хранения.
- Увеличение влажности, повышение кислотности и понижение пористости ухудшают не только органолептические показатели хлеба, но также его перевариваемость и степень усвояемости полезных веществ, - рассказали в территориальном управлении Роспотребнадзора. - Категорически запрещается употреблять в пищу хлеб, на котором появилась хотя бы немного плесени торты и пирожные с истекшим сроком годности.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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