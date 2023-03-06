«Сотрем дистиллированный псевдоним»: Хирург анонсировал мощный концерт в поддержку Сталинграда

Александр Хирург Залдастанов 6 марта на своей странице в социальной сети анонсировал мощный концерт, который состоится в Волгограде, по его задумке, 12 августа. Основатель «Ночных волков», больше того, назвал идею, под эгидой которой планирует свой визит в город-герой. Так, в частности, Хирург заявляет, что будет в первых рядах тех, кто «сотрет пресную побелку», подразумевая под этим, очевидно, название Волгоград.

– Сегодня для меня имя Сталина прочно ассоциируется с именем гениального русского писателя, мыслителя, философа и провидца - А.А. Проханова, которого мы между собой называем Красным Пророком<...>, – написал Залдастанов в «ВКонтакте». – Дорогой Александр Андреевич, мы будем в первых рядах с теми, кто сотрет эту пресную побелку, этот дистиллированный псевдоним, под которым пламенеет огненная икона, имя которой Сталинград!! 12 августа в Сталинграде, на старой площадке у тракторного завода, вновь, как и 10 лет назад, пройдёт Кульминация нашего Байк-Шоу, больше напоминающая извержение вулкана.

К этому посту Хирург прикрепил запись телефонного разговора с Александром Прохановым, в ходе которого последний рассуждает о величии Сталинграда, а сам байкер обещает грандиозное шоу на сталинградской земле.

Фото, видео: Александр Хирург Залдастанов / VK.com