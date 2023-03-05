







В Волгоградской области на 8 марта произойдет встреча едва ли не всех стихий. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, так, в регионе ночью пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.







Днем обещают дождь, в том числе и в областном центре. В этот день будет довольно ветрено – в области порывы могут достигать 18 метров в секунду.







Зато в некоторых районах региона, в том числе в Волгограде, температура воздуха повысится до +14 градусов.