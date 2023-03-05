В речке Тишанка под Волгоградом повысился уровень воды

Фото: администрация Еланского района VK.com
Общество 05.03.2023 20:38
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05.03.2023 20:38
Фото: администрация Еланского района VK.com
Речка Тишанка около хутора Кузнецов Иловлинского района Волгоградской области сегодня, 5 марта попала в список водоемов регионов России, где за сутки уровень воды поднялся от 23 до 78 сантиметров. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Гидрометцентр РФ.
Ранее повышение уровня воды в регионе наблюдалось на реках Терса, Бузулук и Хопер.
К слову, река Тишанка несколько лет назад уже пугала жителей хутора Кузнецов, выходя из берегов после зимы. При этом летом она почти пересыхает. Жители винят в этом сельхозпроизводителей, которые перекрыли русло водоема дамбой для проезда транспорта.
Фото: администрация Еланского района VK.com
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