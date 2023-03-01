Вежливо встречают и провожают в уазики: в ТРК «Мармелад» задерживают подростков

В Волгограде сегодня, 1 марта, юные приспешники так называемого ЧВК «Редан» планируют беспорядки на территории торгово-развлекательного комплекса «Мармелад». По информации ИА «Высота 102», в связи с этим в Дзержинский район к 15.00 стянули дополнительные силы полиции.





– На подъезде к «Мармеладу» был замечен автобус Управления МВД России по Волгограду, – сообщают корреспонденты информагентства. – Около самого торгово-развлекательного комплекса не менее пяти полицейских уазов.

Известно, что на одном из этажей ТРК молодые люди, в основном в возрасте до 18-ти лет, планировали беспорядки. К настоящему моменту, сообщает информагентство «Высота 102», в «Мармеладе» собралось несколько десятков школьников. Некоторые из них успели пообщаться с полицией.

– Ребят провожают вежливо к уазикам и автобусу, припаркованным около центрального входа, для выяснения обстоятельств и их целей нахождения в ТРК, – уточняют корреспонденты. – После коротких разговоров молодых людей распускают по домам. По внешнему виду, интерес полиции привлекают в основном так называемые офники, а вот юных волгоградцев, походивших бы на сторонников ЧВК «Редан», что-то не видно.





Уточняется, что часть задержанных с комфортом на автобусе отправили в отдел полиции. В общей сложности, задержали в «Мармеладе» около двадцати человек.

– Среди них две девушки, – сообщают корреспонденты «Высоты 102».

Для справки: офники — околофутбольные фанаты, реданы — поклонники аниме-культуры. Последние никакого отношения к ЧВК не имеют. Представители данной субкультуры подчеркивают, что «поколение редан — это уже не скромные анимешники, а люди, готовые за себя постоять». В чем заключается конфликт офников и реданов, в настоящее время неизвестно, но в социальных сетях между этими двумя группами ежедневно разгораются новые конфликты, в ходе которых обе стороны угрожают друг другу физической расправой.