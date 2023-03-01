В Волгограде 20-летний мужчина разбился при падении с восьмого этажа

В Волгограде 20-летний молодой человек 1 марта разбился при падении с высоты. Как стало известно ИА «Высота 102», волгоградца в тяжелом состоянии доставили в больницу №25 из Центрального района, где он вскоре скончался.

По информации собственного источника ИА «Высота 102» в экстренных службах, вызов поступил утром 1 марта на улицу Рокоссовского.

– На момент приезда бригады к дому №42 на улице Рокоссовского мужчина находился в сознании. К больницу №25 его доставили в тяжелом состоянии с многочисленными травмами, характерными для падения с высоты, – рассказал собеседник информагентства.

В комитете здравоохранения Волгоградской области в ответ на редакционный запрос «Высоты 102» сообщили, что, несмотря на усилия медиков, спасти жизнь молодому человеку не удалось.

– Мужчина в возрасте 20 лет доставлен в крайне тяжелом состоянии в больницу больницу скорой медицинской помощи №25. Несмотря на усилия врачей, в условиях реанимации пациент скончался, – сообщили в облздраве.