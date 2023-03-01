«Через сутки человек загибается»: в МВД прокомментировали сообщения о травле волгоградцев

Волгоградские полицейские просят не доверять сообщениям, распространяемым в мессенджерах и социальных сетях, о якобы зафиксированных в регионе отравлениях местных жителей. Как сообщает ИА «Высота 102», в тиражируемых в соцсетях постах упоминаются неизвестные люди, которые предлагают гражданам вдохнуть вещества под видом парфюмерии, после чего будто бы и происходит смертельно опасное отравление.





В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили ИА «Высота 102», что данная информация не имеет ничего общего с действительностью.

– Призываем граждан критически относиться к подобным сообщениям, тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения, – обращаются к волгоградцам полицейские.

Также в главке рекомендовали СМИ и блогерам обращаться за официальными комментариями в пресс-службы компетентных ведомств и не распространять фейки.

Фото: скриншот соцсети, архив ИА «Высота 102»