Общество

В Волгограде после криминального руководства продают товарный знак предприятия

Общество 28.02.2023 14:10
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28.02.2023 14:10



На продажу в Волгограде выставлен товарный знак ЗАО «НПО «Европа-Биофарм», директора которого в 2018 году осудили за многомиллионную аферу с переработкой тыквы.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт ГИС торги, начальная стоимость лота составляет 26 475 000 рублей. 
Товарный знак предприятия реализуется на основании постановления Межрайонного ОСП УФССП по Волгоградской области о передачи арестованного имущества на торги от 17 января 2023 года. Они пройдут в форме электронного аукциона 20 марта.
Напомним, что директора ЗАО «НПО «Европа-Биофарм» Майю Михалеву в 2018 году признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном при разработке технологии глубокой переработки тыквы для получения пектина. Ее приговорили к 6 годам колонии общего режима и штрафу в 900 тысяч рублей. Похищенные ею путем мошенничества 45 миллионов рублей были взысканы через суд прокуратурой Волгоградской области в доход государства.
Тогда сообщалось, что в 2012 году Минобрнауки РФ заключило с ЗАО «НПО «Европа-Биофарм» госконтракт на разработку технологии. Предприятию был перечислен аванс в сумме 45 миллионов рублей. Этими деньгами, как сообщалось, Михалева распорядилась по своему усмотрению. Никакие опытно-технологические работы не проводились, но она подготовила изготовление и подписание отчетов о том, что они якобы выполнены. 

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