Общество

Унизившая беременных из Урюпинска блогер опубликовала видео с извинениями

Общество 26.02.2023 14:35
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26.02.2023 14:35



Уехавшая из России блогер Марина Литвинова выпустила очередное видео, адресованное жителям Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», в нем она извинилась за свой предыдущий ролик, где в нелицеприятной форме прошлась по рожавшим в Волгоградской области. Особый акцент в нем был сделан на беременных из Урюпинска.
— Почему я рожаю в Аргентине, а ты с дежурной бригадой в Урюпинске? У меня есть деньги, цели в жизни и собственное мнение, а у тебя? — задается вопросом блогер. — Тоже есть? А хрен ли ты тогда в Урюпинске? 
В Волгоградской области такое творчество Литвиновой не оценили. Как ранее сообщало информагентство, подписчицы стали упрекать заносчивую 25-летнюю девушку в узости мышления и отметили, что достойный человек не будет унижать других. В итоге Литвинова записала новый ролик с извинениями.
- Я приношу извинения живущим в Урюпинске. Не ожидала такой реакции на данное видео. Естественно, никого я обидеть не хотела, наоборот, хотела привлечь аудиторию из этого замечательного города, заинтересовать ее. Все виновные в этой ситуации обязательно будут наказаны. Мы учтем данную ошибку вместе с командой, - заявила блогер.
Примечательно, что в своем новом обращении она не упустила шанса вставить рекламу некоего образовательного курса для жителей Урюпинска, назвав это «специальным предложением».
Блогер, напомним, прилетела в Аргентину на 2-3 месяца «конкретно на роды». 
Спикер Госдумы Вячеслав Володин недавно предложил обдумать вопрос лишения выплат и льгот тех россиянок, кто предпочитает рожать и оставаться жить за границей. 
Фото: Admin.Anshlak / t.me

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