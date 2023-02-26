







Уехавшая из России блогер Марина Литвинова выпустила очередное видео, адресованное жителям Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», в нем она извинилась за свой предыдущий ролик , где в нелицеприятной форме прошлась по рожавшим в Волгоградской области. Особый акцент в нем был сделан на беременных из Урюпинска.

— Почему я рожаю в Аргентине, а ты с дежурной бригадой в Урюпинске? У меня есть деньги, цели в жизни и собственное мнение, а у тебя? — задается вопросом блогер. — Тоже есть? А хрен ли ты тогда в Урюпинске?

В Волгоградской области такое творчество Литвиновой не оценили. Как ранее сообщало информагентство, подписчицы стали упрекать заносчивую 25-летнюю девушку в узости мышления и отметили, что достойный человек не будет унижать других. В итоге Литвинова записала новый ролик с извинениями.

- Я приношу извинения живущим в Урюпинске. Не ожидала такой реакции на данное видео. Естественно, никого я обидеть не хотела, наоборот, хотела привлечь аудиторию из этого замечательного города, заинтересовать ее. Все виновные в этой ситуации обязательно будут наказаны. Мы учтем данную ошибку вместе с командой, - заявила блогер.

Примечательно, что в своем новом обращении она не упустила шанса вставить рекламу некоего образовательного курса для жителей Урюпинска, назвав это «специальным предложением».

Блогер, напомним, прилетела в Аргентину на 2-3 месяца «конкретно на роды».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин недавно предложил обдумать вопрос лишения выплат и льгот тех россиянок, кто предпочитает рожать и оставаться жить за границей.

Фото: Admin.Anshlak / t.me