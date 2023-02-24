«Я рожаю в Аргентине, а ты в Урюпинске»: уехавшая из РФ блогер унизила беременных из Волгоградской области

Позиционирующая себя в Сети, как коуч и блогер Марина Литвинова, покинувшая Россию, записала видео, где в нелицеприятной форме прошлась по рожавшим в Волгоградской области. Конкретно, молодой девушке не понравился город Урюпинск.

— Почему я рожаю в Аргентине, а ты с дежурной бригадой в Урюпинске? У меня есть деньги, цели в жизни и собственное мнение, а у тебя? — задается вопросом блогер. — Тоже есть? А хрен ли ты тогда в Урюпинске?

Под постом с видео на одной из онлайн-платформ пафос «звезды» не оценили. Подписчицы стали упрекать заносчивую 25-летнюю девушку в узости мышления и отметили, что достойный человек не будет унижать других. Кто-то посоветовал не вестись на провокацию, так как «это похоже просто на очередной способ словить как можно больше хайпа».

Сама блогер поясняет, что прилетела в Аргентину на 2-3 месяца «конкретно на роды». Сама Марина Литвинова в соцсетях хвалится, что в 16 лет ушла с позиции кассира в общепите, развила с нуля запрещенную соцсеть до трех миллионов подписчиков и заработала на новую Bentley. Теперь молодая да дерзкая пытается учить таких же, как она мам в декрете, зарабатывать самостоятельно из дома. Но, видимо, жительницы Урюпинска в эту категорию, увы, войти больше не смогут.

Фото: boroda.live.rezerv / instagram.com* (*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская)