Общество

«Я рожаю в Аргентине, а ты в Урюпинске»: уехавшая из РФ блогер унизила беременных из Волгоградской области

Общество 24.02.2023 13:03
0
24.02.2023 13:03


Позиционирующая себя в Сети, как коуч и блогер Марина Литвинова, покинувшая Россию, записала видео, где в нелицеприятной форме прошлась по рожавшим в Волгоградской области. Конкретно, молодой девушке не понравился город Урюпинск. 

— Почему я рожаю в Аргентине, а ты с дежурной бригадой в Урюпинске? У меня есть деньги, цели в жизни и собственное мнение, а у тебя? — задается вопросом блогер. — Тоже есть? А хрен ли ты тогда в Урюпинске? 

Под постом с видео на одной из онлайн-платформ пафос «звезды» не оценили. Подписчицы стали упрекать заносчивую 25-летнюю девушку в узости мышления и отметили, что достойный человек не будет унижать других. Кто-то посоветовал не вестись на провокацию, так как «это похоже просто на очередной способ словить как можно больше хайпа». 

Сама блогер поясняет, что прилетела в Аргентину на 2-3 месяца «конкретно на роды». Сама Марина Литвинова в соцсетях хвалится, что в 16 лет ушла с позиции кассира в общепите, развила с нуля запрещенную соцсеть до трех миллионов подписчиков и заработала на новую Bentley. Теперь молодая да дерзкая пытается учить таких же, как она мам в декрете, зарабатывать самостоятельно из дома. Но, видимо, жительницы Урюпинска в эту категорию, увы, войти больше не смогут. 

Фото: boroda.live.rezerv / instagram.com* (*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская)

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
24.02.2023 13:44
Общество 24.02.2023 13:44
Комментарии

0
Далее
Общество
24.02.2023 12:02
Общество 24.02.2023 12:02
Комментарии

0
Далее
Общество
24.02.2023 09:05
Общество 24.02.2023 09:05
Комментарии

0
Далее
Общество
24.02.2023 08:56
Общество 24.02.2023 08:56
Комментарии

0
Далее
Общество
24.02.2023 08:00
Общество 24.02.2023 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
23.02.2023 22:12
Общество 23.02.2023 22:12
Комментарии

0
Далее
Общество
23.02.2023 21:52
Общество 23.02.2023 21:52
Комментарии

0
Далее
Общество
23.02.2023 21:17
Общество 23.02.2023 21:17
Комментарии

0
Далее
Общество
23.02.2023 20:03
Общество 23.02.2023 20:03
Комментарии

0
Далее
Общество
23.02.2023 19:21
Общество 23.02.2023 19:21
Комментарии

0
Далее
Общество
23.02.2023 16:06
Общество 23.02.2023 16:06
Комментарии

0
Далее
Общество
23.02.2023 15:03
Общество 23.02.2023 15:03
Комментарии

0
Далее
Общество
23.02.2023 14:18
Общество 23.02.2023 14:18
Комментарии

0
Далее
Общество
23.02.2023 12:23
Общество 23.02.2023 12:23
Комментарии

0
Далее
Общество
23.02.2023 11:48
Общество 23.02.2023 11:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:44
«Достают последнее из сундуков»: волгоградки стали реже продавать свои косыСмотреть фотографии
13:03
«Я рожаю в Аргентине, а ты в Урюпинске»: уехавшая из РФ блогер унизила беременных из Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:02
«Их накрыла артиллерия»: на Украине погиб 48-летний рядовой Евгений БадакваСмотреть фотографии
10:53
Попала в реанимацию. В Волгограде годовалая девочка обварилась киселемСмотреть фотографии
09:52
Выбросило в кювет: в Волгоградской области легковушка влетела под КАМАЗСмотреть фотографии
09:05
«В Америке миллиардер гладил мне штаны»: осужденный в 90-х годах основатель волгоградского банка «Раритет» добивается реабилитацииСмотреть фотографии
08:56
Волгоградские мотострелки прорвали оборону украинских десантниковСмотреть фотографии
08:00
Дожди и потепление до +10 °С: какая погода ожидает волгоградцев на новой неделеСмотреть фотографии
22:12
Наблюдали из машин: в Волгограде 23 февраля прогремели залпы артиллерийского салютаСмотреть фотографии
21:52
Выстроились в ряд: редкое явление запечатлели в небе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:17
В Светлом Яру сняли режим повышенной готовности после ЧП на коллектореСмотреть фотографии
20:03
Налетай, подешевело!: цены на свежие огурцы в Волгоградской области пошли внизСмотреть фотографии
19:21
В Волгоградской области 24 февраля стукнут морозы до -20Смотреть фотографии
18:14
«Мы для них - никто»: в поселке Горьковский Волгограда до окончания судебных тяжб закрывают ж/д переездСмотреть фотографии
17:01
В Волгограде приватизируют АО «Агат» за 115 миллионов рублейСмотреть фотографии
16:06
Волгоградская облдума заказала постельное белье к 9 мая на 1 миллионСмотреть фотографии
15:03
В Волжском ограничат продажу спиртного 25 и 26 февраля из-за МасленицыСмотреть фотографии
14:18
Боец отряда «Бессмертный Сталинград» Андрей Карпов с позывным "Турист" погиб на СВОСмотреть фотографии
13:32
Самолет «Волгоград-Москва» задержали на 5 часов из-за проблем с двигателемСмотреть фотографии
13:05
В Светлом Яру дали воду после аварии на коллектореСмотреть фотографии
12:23
«Мороза бояться, в лес не ходить»: в Волгоградской области стартовал охотничий биатлонСмотреть фотографии
11:48
В Волгоградской области похоронили погибшего на СВО 31-летнего строителя Александра КаминскогоСмотреть фотографии
10:38
В Волгоградской области «Лада Веста» с тремя детьми улетела в кюветСмотреть фотографии
10:29
На въезде в Волгоград в автобусе нашли партию нелегальных сигаретСмотреть фотографии
09:33
Губернатор Волгоградской области обновил совет по социально-экономическому развитиюСмотреть фотографии
08:59
В Волжском с 1 марта временно закроют три трамвайных маршрутаСмотреть фотографии
08:46
Полпред Устинов поздравил с Днем защитника Отечества участников СВОСмотреть фотографии
08:09
«Пусть боятся, что мы одно целое»: волгоградские езиды рассказали о геноциде своего народа и поддержке СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
07:42
В Котово с 1 марта проезд в маршрутках подорожает до 35 рублейСмотреть фотографии
21:58
Из-за коммунального ЧП в рабочем поселке Светлый Яр возбуждено уголовное делоСмотреть фотографии
 