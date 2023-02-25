На юге Волгограда образовалась пробка из-за ремонта моста









Сегодня, 25 февраля, автомобилисты сообщают об огромной пробке, которая образовалась в Красноармейском районе Волгограда из-за ремонта Сарептского путепровода.

- Сегодня суббота, а уже какая пробочка собирается! В будни здесь вообще весело будет, - комментируют волгоградцы. Скопление автомобилей наблюдается только по направлению в сторону путепровода. В обратную сторону все полосы свободные.

По состоянию на 19.00 сервис Яндекс.Карты гигантских пробок не фиксирует. В районе Сарептского путепровода есть проблемные участки, но они уже не такие критические.













Напомним, что с 23 февраля в Красноармейском районе Волгограда на Сарептском путепроводе действуют ограничения для автомобилистов . Так, в связи со стартом подготовительного этапа реконструкции Сарептского путепровода введена временная схема движения автотранспорта. Она предусматривает, что на время восстановительных работ полностью приостанавливается движение по одной части моста — по направлению движения в Красноармейский район.

Фото: XY | Волгоград / t.me / Яндекс.Карты



