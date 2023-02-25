На юге Волгограда образовалась пробка из-за ремонта моста

Общество 25.02.2023 19:13
0
25.02.2023 19:13
Сегодня, 25 февраля, автомобилисты сообщают об огромной пробке, которая образовалась в Красноармейском районе Волгограда из-за ремонта Сарептского путепровода.
- Сегодня суббота, а уже какая пробочка собирается! В будни здесь вообще весело будет, - комментируют волгоградцы. Скопление автомобилей наблюдается только по направлению в сторону путепровода. В обратную сторону все полосы свободные.
По состоянию на 19.00 сервис Яндекс.Карты гигантских пробок не фиксирует. В районе Сарептского путепровода есть проблемные участки, но они уже не такие критические.
Напомним, что с 23 февраля в Красноармейском районе Волгограда на Сарептском путепроводе действуют ограничения для автомобилистов. Так, в связи со стартом подготовительного этапа реконструкции Сарептского путепровода введена временная схема движения автотранспорта. Она предусматривает, что на время восстановительных работ полностью приостанавливается движение по одной части моста — по направлению движения в Красноармейский район.
Фото: XY | Волгоград / t.me / Яндекс.Карты
В Волгограде предупредили о сбоях в телевещании25.02.2023 21:19
Общество 25.02.2023 21:19
Волгоградцы 26 февраля смогут увидеть яркие Плеяды в космосе25.02.2023 20:20
Общество 25.02.2023 20:20
Звоните, куда нужно: волгоградцам предлагают пожаловаться на работодателей25.02.2023 17:32
Общество 25.02.2023 17:32
В Волгограде вынужденно сел Ан-2 из Архангельска25.02.2023 17:05
Общество 25.02.2023 17:05
Глава Камышина осудил осквернение памятного знака венгерским военнопленным25.02.2023 14:56
Общество 25.02.2023 14:56
«Заперли и отобрали телефоны»: ожидающего операции мобилизованного волгоградца могут увезти на СВО25.02.2023 14:24
Общество 25.02.2023 14:24
Районы и города Волгоградской области запросили 46,5 млн рублей на ремонт мемориалов25.02.2023 12:19
Общество 25.02.2023 12:19
Осенью жди грибов: в Волгограде и области на Масленицу пойдет дождь при +1025.02.2023 09:12
Общество 25.02.2023 09:12
Футбольные фанаты из Волгограда присоединились к флешмобу в поддержку СВО25.02.2023 08:34
Общество 25.02.2023 08:34
Изба для творчества и юрта из Казахстана появятся в ЦПКиО Волгограда25.02.2023 07:53
Общество 25.02.2023 07:53
Секретные данные и ограничения для электросамокатов: какие законы вступают в силу в марте24.02.2023 21:24
Общество 24.02.2023 21:24
О чем молчат мужчины: уролог назвал главные проблемы волгоградцев24.02.2023 19:22
Общество 24.02.2023 19:22
Выставку «Освобождение. Сталинград» открыли в посольстве РФ в Вашингтоне24.02.2023 18:26
Общество 24.02.2023 18:26
В годовщину СВО в Волгоградской области открыли мемориал погибшим в боях за Донбасс24.02.2023 14:59
Общество 24.02.2023 14:59
«Достают последнее из сундуков»: волгоградки стали реже продавать свои косы24.02.2023 13:44
Общество 24.02.2023 13:44