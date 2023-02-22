Три новые электрички назначены в Волгограде с 27 февраля

Общество 22.02.2023 18:40
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22.02.2023 18:40
Дополнительные рейсы городских электричек в Волгограде назначены с 27 февраля. Как пояснили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, так, с начала следующей недели будут курсировать поезда
- № 6720/6332 Шпалопропитка – Волгоград-1 – Тракторная Пассажирская, отправлением со ст. Шпалопропитка в 6:10, прибытием на о.п. Тракторная Пассажирская в 7:45;
- № 6333/6303 Тракторная Пассажирская – Волгоград-1 – Шпалопропитка, отправлением с о.п. Тракторная Пассажирская в 8:16, прибытием на ст. Шпалопропитка в 9:46;
- № 6335/6321 Краснооктябрьская – Волгоград-1 – Шпалопропитка, отправлением со ст. Краснооктябрьская в 18:18, прибытие на ст. Шпалопропитка в 19:35.
Как уточнили в Приволжской железной дороге, дополнительные электрички назначены для улучшения качества обслуживания пассажиров.
Также с 27 февраля вносятся коррективы в движение пригородного поезда «Волгоград-1-Качалино» и обратно. Рейсы этого маршрута сокращаются. Поезда № 6807 Волгоград-1 – Качалино и № 6808 Качалино – Волгоград-1 будут отправляться теперь по субботам и воскресеньям. Ранее пригородные поезда курсировали по данному маршруту ежедневно.
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