Расследования

Волгоградец получил срок за призывы к расправе в «ВКонтакте»

Расследования 20.02.2023 17:58
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20.02.2023 17:58


За публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», осужден 30-летний житель города Волгограда. 

Как сообщили ИА «Высота 102» в Тракторозаводском районном суде, 13 февраля 2022 года Хворостов в социальной сети «ВК» зашел на публикацию, начинающуюся словами  начинающейся словами: «Вчера в подмосковном селе Новопетровское произошёл очередной мигрантский беспредел…» и оставил под ней свой комментарий –  «Бей х…,  спасай русию». 

В данном призыве, установил суд, содержалось побуждение к совершению враждебного, насильственного действия, направленного на группу лиц – представителей кавказских народностей.

Мужчина полностью признал свою вину. Ему назначено 2 года условно, а также введен запрет на право заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в информационно-телекоммуникационных сетях  общего пользования,  включая сеть «Интернет» на 2 года.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.


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