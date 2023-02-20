Волгоградец получил срок за призывы к расправе в «ВКонтакте»

За публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», осужден 30-летний житель города Волгограда.

Как сообщили ИА «Высота 102» в Тракторозаводском районном суде, 13 февраля 2022 года Хворостов в социальной сети «ВК» зашел на публикацию, начинающуюся словами начинающейся словами: «Вчера в подмосковном селе Новопетровское произошёл очередной мигрантский беспредел…» и оставил под ней свой комментарий – «Бей х…, спасай русию».

В данном призыве, установил суд, содержалось побуждение к совершению враждебного, насильственного действия, направленного на группу лиц – представителей кавказских народностей.

Мужчина полностью признал свою вину. Ему назначено 2 года условно, а также введен запрет на право заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть «Интернет» на 2 года.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.