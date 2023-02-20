В Волгоградской области мужчину на улице забили до смерти

В Серафимовичском районе Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 57-летнего мужчины. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель регионального следственного управления СКР Дарья Буянова, житель хутора Пронин был забит на улице приятелем. Подозреваемый в убийстве уже задержан.

По информации следователей, преступление было совершено 18 февраля. Погибший мужчина вместе с приятелями в тот день собрался за одним столом. Вечером между ним и 46-летним подозреваемым возник конфликт.

– Возле одного из домов по улице Заречной хутора Пронин в ходе конфликта подозреваемый нанес несколько ударов по голове и лицу 57-летнего мужчины, в результате чего тот упал, – сообщила Дарья Буянова. – Однако это не остановило фигуранта уголовного дела и он продолжил наносить удары своему оппоненту.

Сообщается, что после драки мужчины, находившиеся в компании, решили отвезти избитого домой. Однако получивший смертельные удары хуторянин скончался по дороге.

– Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.& В настоящее время фигурант задержан в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ, с его участием проводится комплекс неотложных следственных действий, – сообщает представитель СУ СК России по Волгоградской области.