Расследования

В Волгоградской области мужчину на улице забили до смерти

Расследования 20.02.2023 14:32
0
20.02.2023 14:32


В Серафимовичском районе Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 57-летнего мужчины. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель регионального следственного управления СКР Дарья Буянова, житель хутора Пронин был забит на улице приятелем. Подозреваемый в убийстве уже задержан. 

По информации следователей, преступление было совершено 18 февраля. Погибший мужчина вместе с приятелями в тот день собрался за одним столом. Вечером между ним и 46-летним подозреваемым возник конфликт. 

– Возле одного из домов по улице Заречной хутора Пронин в ходе конфликта подозреваемый нанес несколько ударов по голове и лицу 57-летнего мужчины, в результате чего тот упал, – сообщила Дарья Буянова. – Однако это не остановило фигуранта уголовного дела и он продолжил наносить удары своему оппоненту. 

Сообщается, что после драки мужчины, находившиеся в компании, решили отвезти избитого домой. Однако получивший  смертельные удары хуторянин скончался по дороге. 

– Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.& В настоящее время фигурант задержан в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ, с его участием проводится комплекс неотложных следственных действий, – сообщает представитель СУ СК России по Волгоградской области. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
20.02.2023 17:58
Расследования 20.02.2023 17:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.02.2023 15:39
Расследования 20.02.2023 15:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.02.2023 13:49
Расследования 20.02.2023 13:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.02.2023 11:42
Расследования 20.02.2023 11:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.02.2023 11:12
Расследования 20.02.2023 11:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.02.2023 10:41
Расследования 20.02.2023 10:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.02.2023 10:27
Расследования 20.02.2023 10:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.02.2023 09:12
Расследования 20.02.2023 09:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.02.2023 11:16
Расследования 19.02.2023 11:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.02.2023 12:39
Расследования 18.02.2023 12:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.02.2023 19:15
Расследования 17.02.2023 19:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.02.2023 11:41
Расследования 17.02.2023 11:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.02.2023 11:10
Расследования 17.02.2023 11:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.02.2023 21:46
Расследования 16.02.2023 21:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.02.2023 19:09
Расследования 16.02.2023 19:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:58
Волгоградец получил срок за призывы к расправе в «ВКонтакте»Смотреть фотографии
17:51
«Тушили 8 часов»: под Волгоградом ликвидировали крупный пожар на станции нефтяной компанииСмотреть фотографииCмотреть видео
17:25
В Волгограде «Память» меняет вывескиСмотреть фотографии
15:39
Они уже здесь давно: Ахтубу расчистит компания из Черкесска, строящая дорогу в Волгограде за 1 миллиардСмотреть фотографии
14:32
В Волгоградской области мужчину на улице забили до смертиСмотреть фотографии
14:27
На Украине погиб 44-летний доброволец из Волгоградской области Геннадий КожановСмотреть фотографии
14:13
«Для исключения негативного отношения»: в Волгоградской области избавляются от лишних чиновниковСмотреть фотографии
14:00
Оптическая сеть «Ростелекома» охватила еще почти 1 млн домохозяйств страныСмотреть фотографии
13:49
Отпинавший на пляже чужого пса житель Волгограда предстал перед судомСмотреть фотографии
13:13
Волгоградстат зафиксировал подорожание блинов на 10%Смотреть фотографии
12:31
Облсуд обязал мэрию Волгограда отремонтировать дорогу между двумя поселкамиСмотреть фотографии
12:28
Прудбоя не будет: Андрей Бочаров 20 февраля встретится с молодыми героямиСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде с песнями и плясками 26 февраля будут жечь чучелоСмотреть фотографии
11:51
Андрей Бочаров поручил подготовить регион к возможным весенним ЧССмотреть фотографии
11:42
Волгоградские следователи возбудили уголовное дело на мать после гибели 2-летнего ребенкаСмотреть фотографии
11:12
Завод «Метеор» в Волжском наказали за угрозу срыва оборонного заказаСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде полицейские спасли 68-летнего водителя с сердечным приступомСмотреть фотографии
10:53
В Черкассовском сквере микрорайона «Долина» за безопасностью проследит видеонаблюдение МТССмотреть фотографии
10:41
В Волгоградской области раскрыли предприятие-фантом по производству масла и печениСмотреть фотографии
10:27
«День рождения у него»: в Волгоградской области пассажира такси задержали с необычным подаркомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:16
Волгоградцы стали больше говорить в сети 4GСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде «Мерседес Бенц» протаранил два автомобиля и сбил водителяСмотреть фотографии
09:50
«Уничтожил отделение нацистов»: ведущий Соловьев рассказал о Герое России из волгоградского отряда «Сталинград»Смотреть фотографииCмотреть видео
09:40
Быстро. Качественно. Проверено временем: волгоградцам назвали одну из лучших стоматологийСмотреть фотографии
09:12
Директору фирмы под Волгоградом грозит 3 года за невыплату зарплаты 10 сотрудникамСмотреть фотографии
08:20
Волгоградцы готовы потратить на подарки к 23 февраля 2700 рублейСмотреть фотографии
21:40
Волгоградские гандболистки сыграют дома 20 февраля с "Ладой"Смотреть фотографии
20:37
В ЦПКиО Волгограда концертный купол обвис из-за снегопадаСмотреть фотографии
19:13
Заболеваемость ковидом в Волгограде и области за месяц выросла в 6 разСмотреть фотографии
18:29
«Она сделала все, что успела»: умерла сражавшаяся за онкодиспансер в Михайловке Татьяна КанищеваСмотреть фотографии
 