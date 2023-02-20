Решением суда на администрацию Волгограда возложена обязанность по ремонту автомобильной дороги в Советском районе. Как рассказала ИА «Высота 102» руководитель пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, совместную проверку по обращению местного жителям провели прокуратура Волгограда и ОГИБДД УМВД по Волгограду.

Выяснилось, что участок трассы от поселка Песчанка (от автодороги «Волгоград-Каменск-Шахтинский») до ул. Широкая в поселке Горьковский находится в ненадлежащем состоянии. На дороге имеются многочисленные дефекты в виде выбоин, просадок, проломов и иных повреждений.

Собственникам дороги протяженностью 1570 кв.м от ул. Широкая до п. Песчанка является администрация города. При этом в мэрии не предоставили доказательств, подтверждающих исполнение обязательств по содержанию данной трассы в соответствии с установленными стандартами и требованиями. Суд установил, что это создает угрозу нарушения прав неопределенного круга лиц, участвующих в дорожном движении.

Советский районный суд обязал администрацию города отремонтировать дорогу в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Администрация города обжаловала это решение, однако областной суд не нашел оснований для изменения данного решения.

Фото из архива ИА «Высота 102»