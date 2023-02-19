Общество

В ЦПКиО Волгограда концертный купол обвис из-за снегопада

Общество 19.02.2023 20:37
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19.02.2023 20:37



Сегодня, 19 февраля, волгоградцы обсуждают в местных пабликах покосившийся концертный купол в Центральном парке культуры и отдыха. Как сообщает ИА «Высота 102», горожане предположили, что это произошло из-за того, что конструкция не выдержала тяжести снега и обвисла.



Владелец этой концертной площадки Юрий Никонов пояснил информагентству, что купол рабочие сдули специально, чтобы почистить его от снега.
- Ведем технические работы, ничего там страшного нет. Я чрезвычайно польщен таким вниманием волгоградцев. Мы очистим купол от снега и надуем его обратно за 2,5 часа совершенно спокойно, - рассказал собеседник агентства. 
По его словам, аналогичные конструкции стоят в Краснодаре и Ростове-на-Дону.
Концертная площадка в Волгограде, рассчитанная на 2000 мест, в рабочем состоянии. Ближайший концерт пройдет там 25 февраля.
Напомним, строительство круглогодичного концертного купола для выступлений популярных групп и исполнителей в Центральном парке культуры и отдыха началось в декабре 2022 года. Первый концерт в этом куполе состоялся в январе текущего года. Для волгоградцев выступила группа «План Ломоносова». Ранее сообщалось, что участники группы не могли прилететь на самолете, но в итоге они прибыли в Волгоград поездом.
Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102», «XY | Волгоград» / t.me

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