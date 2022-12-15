В ЦПКиО Волгограда строят концертный купол для звезд шоу-бизнеса









В Центральном парке культуры и отдыха заливают фундамент под новое строение – концертный купол для выступлений популярных групп и исполнителей.

- Вместимость круглогодичного купола - 2000 мест, 130 из которых находятся в посадочной зоне. Подобный опыт уже реализован в Ростове и Краснодаре, - сообщил ИА «Высота 102» директор парка Андрей Еркин.













По его словам, в нем планируют проводить от трех до семи концертов в месяц. Организатором выступает партнер парка, специализирующийся на концертной деятельности 25 лет.

Купольную конструкцию планируют установить до 6 января.













Расписание концертов в ЦПКиО обещают предоставить дополнительно.

Фото: ЦПКиО



