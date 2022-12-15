Общество

В ЦПКиО Волгограда строят концертный купол для звезд шоу-бизнеса

Общество 15.12.2022 20:59
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15.12.2022 20:59



В Центральном парке культуры и отдыха заливают фундамент под новое строение – концертный купол для выступлений популярных групп и исполнителей.
- Вместимость круглогодичного купола - 2000 мест, 130 из которых находятся в посадочной зоне. Подобный опыт уже реализован в Ростове и Краснодаре, - сообщил ИА «Высота 102» директор парка Андрей Еркин.



По его словам, в нем планируют проводить от трех до семи концертов в месяц. Организатором выступает партнер парка, специализирующийся на концертной деятельности 25 лет.
Купольную конструкцию планируют установить до 6 января. 



Расписание концертов в ЦПКиО обещают предоставить дополнительно.
Фото: ЦПКиО

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