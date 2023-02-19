Общество

Заболеваемость ковидом в Волгограде и области за месяц выросла в 6 раз

Общество 19.02.2023 19:13
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19.02.2023 19:13



Волгоградские врачи регистрируют значительный рост случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный оперативный штаб, за месяц этого года заболеваемость коронавирусом в регионе выросла более чем в 6 раз.
Так, если 19 января было зарегистрировано в Волгоградской области всего 25 заболевших, то по состоянию на 19 февраля их уже 153, в том числе 18 детей. За минувшие сутки летальных случаев не было. А вот днем ранее в стационаре от последствий коронавируса умерла 93-летняя женщина. Еще вчера в регионе было 146 заболевших, в том числе 14 детей.
- После затяжной зимы, когда иммунитет ослаблен – заболеть несложно. Сейчас врачи констатируют прирост числа заболевших не только гриппом и ОРВИ, но и новой коронавирусной инфекцией. Причем подвержены риску и взрослые, и дети, и пожилые люди, - рассказала заместитель главного врача по медицинской части Волгоградской областной инфекционной больницы № 2 Ирина Быкова.
Врач напомнила, что при появлении признаков заболевания нельзя заниматься самолечением и тем более принимать антибиотики без назначения врача. Это может привести к серьезным рискам для здоровья. Особенно опасен самостоятельный прием антибиотиков с первых дней заболевания. Антибиотики не убивают вирус, но могут значительно ухудшить течение заболевания.
Симптомы коронарвируса – это высокая температура, слабость, одышка. Если вовремя не обратиться к врачу, могут возникнуть осложнения: пневмония, поражение сердечно-сосудистой системы, респираторный дистресс-синдром. 
По мнению Быковой, коронавирус никуда не делся, но люди уже расслабились и перестали вакцинироваться. Сегодня вакцина от коронавируса доступна во всех медицинских учреждениях региона, как в назальной форме, так и в инъекциях.

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