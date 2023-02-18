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Сбили цену. В Волгограде в 2024 году возведут новую дорогу на Семи ветрах

Общество 18.02.2023 16:10
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18.02.2023 16:10


В Дзержинском районе Волгограда построят новый участок дороги протяженностью 621 метр от проспекта имени Жукова до пересечения с бульваром 30-летия Победы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на аукционную документацию, сдача объекта предусмотрена 1 октября 2024 года. 

— Единственную заявку на участие в аукционе подало ЗАО «Строительно-монтажное управление — 4», — пояснили в мэрии Волгограда. — После проверки поданных документов с компанией в установленные сроки заключат муниципальный контракт. Строительство объекта ведется при реализации программы «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда». 

В горадмине уточняют, что новый проезд создаст удобный выезд для автомобилистов на проспект имени Жукова и улицу Историческую. Работы стартуют, как только позволит погода. 

Начальная цена закупки составляла 176 699 105,85 рубля. Победитель торгов предложил возвести новый участок за 168 747 646,08 рубля. 

Техзаданием предусмотрено прокладка ливневки под основанием будущей дороги. Затем  специалисты приступят к выемке грунта и формированию дорожного «корыта», куда уложат материалы основания — песок, гравий и щебень. На завершающем этапе подрядчик уложит два слоя асфальтобетона, а также установит новую линию наружного освещения и благоустроит территорию. Ширина проезда составит девять метров.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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