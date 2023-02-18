В Волгоградской области назвали лидеров пищевой промышленности

В Волгоградской области вырос индекс производства пищевой и перерабатывающей промышленности. Как сообщает ИА «Высота 102», по итогам 2022-го он составил 105,7%, а объем отгруженных товаров превысил 120 миллиардов рублей, показав рост на 14,2% по отношению к 2021 году.

— Позитивная динамика связана с появлением в регионе новых перерабатывающих предприятий, а также с увеличением объема производства сельхозпродукции, который в 2022 году достиг 251,5 миллиарда рублей, — пояснили информагентству в комитете сельского хозяйства Волгоградской области.

Уточняется, что объем производства сельхозпродукции стал на 35,9 миллиарда стал больше, чем в 2021 году. ПО сравнению со значениями 2014-го цифры выросли в 2,5 раза.





В лидерах по темпам роста — производство кетчупов и томатных соусов (+124,6% к уровню 2021 года), горчичной муки и порошка (+122,1%). Не отстает и производство печенья, вафель, тортов и пирожных (+119,3%), а также соков из фруктов и овощей (+118,3%).

Устойчивый плюс показывают производители сливочного масла и пасты (+117,7%), нерафинированного растительного масла (+115,6%), муки из зерновых, овощных и других растительных культур (+115,5%).

Хорошие показатели и по производству овощных и фруктовых консервов (+115,1%), мясных полуфабрикатов (+110,6%), сметаны (+110,5%), сыворотки (+105,8%), сыра (+105,%) и крупы (+105%).

По итогам 2022 года объем переработки зерновых культур по сравнению с уровнем 2014 года вырос в 2 раза (с 440 до 870 тыс. т); масличных — в 4 раза (с 254 до 1025 тыс. т); плодоовощной продукции — в 2,6 раза (с 200 до 521 тыс. т).





В Волгоградской области наиболее крупными переработчиками зерновых, как уточнили в облкомсельхозе, являются ООО «Городищенский комбинат хлебопродуктов», ООО «Сарептская мельница», ООО «Арчеда — продукт», ООО «НьюБио».

Масличными культурами занимаются такие гиганты, как ООО «Каргилл», ОАО «Урюпинский МЭЗ», ООО «ВГМЗ «Сарепта», ООО «ВГЗ «Родос». Традиционную пальму первенства по производству овощей и фруктов держат АО «Сады Придонья», ООО «Консервный комбинат Ахтуба», ООО «Кухмастер», ООО «АПК «Городищенский», ООО «Волгоградтрубопласт», МСФ «Аксай», ООО «Агро-Юг».

Среди переработчиков мяса в отрыв ушли АО «Птицефабрика Краснодонская», ООО «Царицынский комбинат», ООО «Волжский мясокомбинат», КХК АО «Краснодонское», АО «Агрофирма Восток» и ООО «Дар Инвест».

Напомним, что в Волгоградском регионе действует комплексная поддержка государства. С 2014 года на развитие агропромышленного сектора выделено более 41 миллиарда рублей, в том числе в 2022 году — около шести миллиардов. Задачу вывести АПК на новый уровень поставил глав региона Андрей Бочаров.

Ранее в интервью ИА «Высота 102» заместитель губернатора Волгоградской области Василий Иванов рассказал о героях-овощеводах, процветающем селе и огурцах.