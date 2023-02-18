Волгоградским чиновникам определили размер командировочных во время поездок в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление издано в администрации Волгоградской области.

Речь идет о лицах, замещающих государственные должности Волгоградской области, государственных гражданских служащих, замещающих должности госслужбы в органах исполнительной власти, а также занимающих должности, не отнесенные к должностям госслужбы.

Во время командировки чиновникам будет выплачиваться денежное вознаграждение в двойном размере (денежное содержание и заработная плата). Также командированные будут получать 8480 рублей в качестве суточных. Помимо этого чиновникам могут выплачивать безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов, связанных с такими командировками.

Финансирование будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на содержание соответствующих органов исполнительной власти. Постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 30 сентября прошлого года.