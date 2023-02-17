Подводя итоги 2022 года и говоря о задачах на текущий год, глава Волгоградской области особо акцентировал внимание на защите прав участников СВО и их семей.





– Мы все понимаем — права защитников Отечества и членов их семей должны быть защищены всей силой закона, – сказал он.