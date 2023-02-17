- реализованы решения по укреплению кадрового потенциала;
- внесены изменения в региональное законодательство по установлению границ судебных участков, что позволило более равномерно распределить нагрузку на мировых судей;
- благодаря отдельной областной программе приведены в порядок более 65% зданий и помещений мировых участков при соответствующем обеспечении их оргтехникой, автоматизированными системами и системами безопасности — Андрей Бочаров поставил задачу в течение трёх лет завершить эту работу;
- в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» при софинансировании из регионального бюджета проведена работа по интеграции судебных участков Волгоградской области в ГАС «Правосудие», что позволило внедрить систему межведомственного электронного взаимодействия с Федеральной службой судебных приставов РФ и Федеральной налоговой службой. В планах — подключение 145 судебных участков мировых судей к порталу «Электронное правосудие» (подача обращений в адрес мирового суда в электронном виде), а также внедрение системы межведомственного электронного взаимодействия с МВД РФ, Росреестром и Социальным фондом России.
Общество 17.02.2023 14:33
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17.02.2023 14:33
Губернатор Волгоградской области 17 февраля принял участие в коллегии Волгоградского областного суда. На мероприятии сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров подвел итоги сотрудничества администрации с судейским сообществом.
По сведениям администрации региона, в части организационного обеспечения деятельности мировых судей в 2022 году были достигнуты следующие результаты:
Подводя итоги 2022 года и говоря о задачах на текущий год, глава Волгоградской области особо акцентировал внимание на защите прав участников СВО и их семей.
– Мы все понимаем — права защитников Отечества и членов их семей должны быть защищены всей силой закона, – сказал он.
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