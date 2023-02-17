Общество

Под Волгоградом похоронили мобилизованного 32-летнего водителя Алексея Кириченко

Общество 17.02.2023 11:48
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17.02.2023 11:48


Накануне в городе Фролово Волгоградской области похоронили погибшего на СВО 32-летнего Алексея Кириченко. 

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на районную газету «Вперед», Алексей родился во районном центре, окончил школу № 5, после чего – профессиональное училище. Работал водителем в транспортной компании, обеспечивающей перевозками ООО «Донской электрометаллургический завод». 

Алексея призвали на военную службу в первые дни частичной мобилизации. 

Он сказал: «Надо, значит, надо». И ушел, – вспоминает его родственница Наталья. – Домой звонил редко и признавался, что очень скучает. 

В зоне СВО рядовой Алексей Кириченко служил в должности старшего механика-водителя мотострелкового отделения. 

На Новый год приезжал домой в краткосрочный отпуск, провел время с родителями, супругой, после чего вернулся назад. 11 февраля Алексей Кириченко погиб при исполнении воинского долга. 

Жителя Волгоградской области похоронили с воинскими почестями. Друзья и коллеги Алексея Кириченко скорбят вместе с родными.

Фото: газета «Вперед» / VK.com

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