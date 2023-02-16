Депутаты Волгоградской облдумы изменили региональный закон о капремонте









Сегодня, 16 февраля, депутаты Волгоградской областной думы приняли изменения в региональный закон о капитальном ремонте, которые устраняют недопонимания между заказчиком, подрядчиком и жильцами.

Как сообщили в пресс-службе облдумы, теперь капитальный ремонт многоквартирных домов в Волгоградской области будет проводиться с детальным перечнем работ, утвержденным региональным комитетом ЖКХ.

- Принятый сегодня региональный закон создает новый правовой механизм, который позволит разрешить целый ряд вопросов, возникавших в процессе капитального ремонта МКД из-за непонимания, что именно в себя включает тот или иной вид работ, - пояснила председатель думского комитета по ЖКХ, жилищной политике и строительству Валентина Гречина.

Изменения в региональное законодательство внесены в соответствии с нововведениями Жилищного кодекса РФ.

Ранее на федеральном уровне был установлен перечень из шести основных видов работ и услуг, выполняемых при капремонте: ремонт и модернизация внутридомовых инженерных систем, лифтов, крыши, фасада, подвала и фундамента. Теперь этот перечень будет детализирован в ведомственном акте профильного комитета ЖКХ администрации Волгоградской области.

Как ожидается, детализации видов работ по капремонту также повысит эффективность контроля за выполнением работ со стороны уполномоченных органов и со стороны жильцов.



