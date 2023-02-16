Хуснуллин сообщил о поддержке коммунальных проектов Волгоградской области





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 16 февраля принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию под председательством Марата Хуснуллина. На мероприятии, проходившем в формате видеоконференцсвязи, зампред Правительства РФ сообщил о поддержке предложений Волгоградской области по модернизации коммунальной инфраструктуры.

– Сегодня правительственная комиссия продолжила работу над комплексным планом модернизации ЖКХ на 2023–2027 годы и утвердила региональные программы обновления коммунальных систем, – сообщили по итогам заседания в пресс-службе администрации региона. – Предложения Волгоградской области по модернизации коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения нашли поддержку. Запланированные мероприятия будут реализованы на условиях софинансирования с федеральным Фондом развития территорий.

Как сообщил Марат Хуснуллин, всего было утверждено 16 февраля 15 региональных программ с федеральной финансовой поддержкой в размере 22,6 млрд рублей.

– Эти средства будут направлены на проекты модернизации и строительства 2,4 тыс. км сетей. По данным субъектов, качество коммунальных услуг улучшится для более чем 326 тыс. граждан. А всего штабом на мероприятия в рамках таких региональных программ уже утверждено около 70 млрд рублей, – сказал он.

Фото: пресс-служба Правительства РФ